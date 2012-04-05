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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 14:32 BJT

〔中国新债〕山东胜通集团下周二将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海4月5日电---中国山东胜通集团股份有限公司周四公告称,将于下周二(10日)在银行间
债市簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                     (缴款日)
  =============================================================================================
  山东胜通集团   9       4        12  4/10簿记建档  中国银行     AA-        4/11       4/12
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 冉莹; 审校 黄凯

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