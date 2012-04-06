《中国数据观测》贸易形势依然严峻令3月进出口增速回落,逆差或延续

* 公布内容: 3月进出口贸易数据

* 公布时间: 4月10日(周二)

--调查结果:

指标 3月中值 区间 上月 去年同期 预测数

出口(%) 7.2 -0.1至17.5 18.4 35.8 21

进口(%) 9.0 -2.6至31.3 39.6 27.3 21

贸易顺差(亿美元) -13.0 -117至100 -314.9 1.4 21

--数据要点:

路透调查综合21位机构分析师预测中值显示,受今年外贸环境恶化,及内需增速放缓等因素影响,中国3月进出口同比增幅料低于上月,其中出口增速放缓至7.2%;进口增速亦大幅回落至9.0%.

调查数据并显示,今年3月贸易逆差态势有望延续,为逆差13亿美元.而上月,由于进口反弹强劲,同比增幅达出口的两倍有余,促使当月录得至少10年最大贸易逆差314.9亿美元.

中国国务院常务会议日前称,中国需在保持出口稳定增长的同时,更加重视进口,适当扩大进口规模,包括积极扩大先进技术设备、关键零部件和能源原材料进口;适度扩大消费品进口.[ID:nSB1465084]

部分受访分析师认为,目前世界经济仍在底部阶段,出口形势仍不容乐观;而国内对海外的需求刚性较大,对国际市场原材料、能源的依赖度很强,进口仍保持了强劲的增长势头;但净出口难有大的提高.

交通银行报告指出,目前发达国家除美国经济复苏趋于好转外,欧盟和日本的市场需求仍处于谷底,新兴市场经济增速也呈不断下滑的态势,出口外部环境趋于严峻.

同时,进口方面,预计国内经济增速在上半年仍将小幅放缓,加工贸易进口规模短期内难以明显好转,国际大宗商品价格渐趋稳定,因而进口增速很可能将继续处于低位.

受传统生产旺季推动,中国3月官方制造业PMI连续第四个月回升,并触及11个月高位,预计未来经济增长呈现回升之势.但分析师表示,当前实际经济状况与该数据有一定差距.[ID:nSB1466044]

--市场影响:

月度进出口贸易数据若大幅低于市场预期,则将加剧市场对未来经济复苏乏力及需求不振的担忧,推升避险情绪,从而继续拖累已于近期陷入调整的中国股市;并打压原油CLc1等大宗商品价格及商品货币澳元AUD=等.

中国股市沪综指.SSEC3月累计下挫6.8%,单月表现为半年来最差.

相反,贸易数字若意外强于预期,则显示宏观经济基本面或将有所改善,从而缓和市场的相关忧虑,并且可提振投资者信心.

以下为本次路透调查的结果:

机构 出口 进口 贸易顺差

(同比%) (同比%) (10亿美元)

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澳新银行 12.7 6.5 9.60

交通银行 0.6 2.6 -3.00

中银国际 8.5 9.4 -1.22

美银美林 7.0 7.5 -0.90

建银国际 5.0 7.2 -3.20

国开证券 6.4 8.5 -3.45

建设银行 11.7 5.3 10.00

中金公司 10.0 9.0 1.70

中信证券 7.2 9.3 -3.40

德意志银行 8.0 12.0 -6.20

华融证券 17.5 31.3 -11.70

华宝信托 5.2 1.8 5.00

兴业银行 7.0 10.5 -9.00

ING金融市场 9.0 10.0 -1.30

瑞穗证券 10.0 15.0 -7.50

北京领先国际金融资讯 12.0 10.0 2.90

国海证券 5.2 1.8 5.00

上海证券 -0.1 -2.6 2.00

法兴 7.2 9.5 -3.30

西南证券 5.2 15.6 -1.60

瑞银 8.0 7.5 0.60(完)