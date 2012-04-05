〔中国股市〕沪综指收扬1.7%并创近两个月最大单日涨幅,受蓝筹股上涨提振

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京4月5日电---中国股市沪综指周四大幅收高逾1.7%,清明假日后首天创出近两个月来最大单日涨幅.QFII投资额度增加500亿美元等利好促蓝筹股上涨.但分析人士认为,反弹动能集中释放后,短线上涨延续性不会太强,进一步走高空间有限.
沪综指.SSEC收报2,302.241点,涨39.453点,或1.74%,创自2月8日收涨2.43%以来最大单日涨幅.今日上海A股成交额为744亿元人民币,上交易日为558.27亿元.
山西证券分析师杜亮称,国内政策消息面多空掺杂,包括新增QFII额度度、央行在一季度货币政策委员会上重提"引导货币信贷平稳适度增长"的口径、官方和汇丰PMI出现分歧、温总理提出要改革银行业垄断格局等,消息面对市场整体影响略偏负面.
"短期反弹有望延续,但持续性相对较弱,2,350点成为反弹的强阻力位.后市仍有调整空间."他并称,温总理提出加快银行业垄断改革的说法引发银行板块低开,成为今天两市走势最弱的板块.
上证180金融指数.SSE180FI收涨1.26%.
中国官方媒体周二报导国家总理温家宝讲话称,国有银行获利"太容易",若现金短绌的民间企业要能适时取得资金,就要打破国有银行的垄断地位.[ID:nSB1471928]
证监会近日宣布,经国务院批准,决定新增QFII额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元并增加人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度500亿元人民币.[ID:nSB1470046]
中国股市本周一至周三(4月2-4日)休市,因清明节假期.
沪深300指数4月合约CIFJ2尾盘报2,511.6点,涨2.21%,成交量为352,767手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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