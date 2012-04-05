〔中国股市〕沪综指收扬1.7%并创近两个月最大单日涨幅,受蓝筹股上涨提振

路透北京4月5日电---中国股市沪综指周四大幅收高逾1.7%,清明假日后首天创出近两个月来最大单日涨幅.QFII投资额度增加500亿美元等利好促蓝筹股上涨.但分析人士认为,反弹动能集中释放后,短线上涨延续性不会太强,进一步走高空间有限.

沪综指.SSEC收报2,302.241点,涨39.453点,或1.74%,创自2月8日收涨2.43%以来最大单日涨幅.今日上海A股成交额为744亿元人民币,上交易日为558.27亿元.

山西证券分析师杜亮称,国内政策消息面多空掺杂,包括新增QFII额度度、央行在一季度货币政策委员会上重提"引导货币信贷平稳适度增长"的口径、官方和汇丰PMI出现分歧、温总理提出要改革银行业垄断格局等,消息面对市场整体影响略偏负面.

"短期反弹有望延续,但持续性相对较弱,2,350点成为反弹的强阻力位.后市仍有调整空间."他并称,温总理提出加快银行业垄断改革的说法引发银行板块低开,成为今天两市走势最弱的板块.

上证180金融指数.SSE180FI收涨1.26%.

中国官方媒体周二报导国家总理温家宝讲话称,国有银行获利"太容易",若现金短绌的民间企业要能适时取得资金,就要打破国有银行的垄断地位.[ID:nSB1471928]

证监会近日宣布,经国务院批准,决定新增QFII额度500亿美元,总投资额度达到800亿美元并增加人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度500亿元人民币.[ID:nSB1470046]

中国股市本周一至周三(4月2-4日)休市,因清明节假期.

沪深300指数4月合约CIFJ2尾盘报2,511.6点,涨2.21%,成交量为352,767手.(完)

--发稿 李然; 审校 曾祥进

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