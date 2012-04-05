路透伦敦4月5日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

CMC MARKETS:

欧元/美元:昨日收盘低于55日与100日移动均线,因此下档压力犹在,欧元之前已跌破过去两周的低点.鉴于四小时图显示略微超卖,我们可能见到欧元朝1.3250附近阻力位拉回,但在跌回1.2630低点途中,欧元下一步仍倾向于往1.3000水准走跌.1.3385/90仍是阻挡上行的关键区域,只要这种情况不改,趋疲的欧元将仍是优先选项.

美元/日圆:美元当前依然动荡,缺乏上涨表现意味着美元将继续在81-84日圆之间交投.美元在高于周线云区支撑位80.70之际,长期前景仍旧看好.若要重探84.20高位,需首先升穿上周高点83.40.我们仍需留意周线蜡烛图两周前的空头吞噬型态,该型态表明短期内美元会朝云区支撑80.70盘整,若81.90失守,这种可能性仍然存在.如能上破84.20,蜡烛图空头讯号将失效,美元则或上看85.15.

欧元/英镑:昨日持续走低,令欧元下破0.8280英镑水准,构建了重新测试1月低点0.8220的前景.四小时图显示略微超卖,因此需认识到欧元向0.8320反弹的可能性.由于目前低于0.8400,欧元仍可能跌破0.8220,并进一步下探2010年低点0.8065.

纽约 当日 今年来 2011年

0648GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3156 1.3141 +0.11 +1.63 1.2945

美元/日圆 JPY= 82.21 82.44 -0.28 +6.85 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 108.17 108.33 -0.15 +8.64 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9147 0.9159 -0.13 -2.44 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5894 1.5885 +0.06 +2.31 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9956 0.9960 -0.04 -2.33 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0305 1.0260 +0.44 +0.78 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8178 0.8143 +0.43 +5.06 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 84.730 84.590 +0.17 +7.74 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.250 67.130 +0.18 +12.40 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 130.67 130.96 -0.22 +9.32 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2596 1.2591 +0.04 -4.04 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 隋芬 审校 白云

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