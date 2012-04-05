中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透伦敦4月5日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
CMC MARKETS:
欧元/美元:昨日收盘低于55日与100日移动均线,因此下档压力犹在,欧元之前已跌破过去两周的低点.鉴于四小时图显示略微超卖,我们可能见到欧元朝1.3250附近阻力位拉回,但在跌回1.2630低点途中,欧元下一步仍倾向于往1.3000水准走跌.1.3385/90仍是阻挡上行的关键区域,只要这种情况不改,趋疲的欧元将仍是优先选项.
美元/日圆:美元当前依然动荡,缺乏上涨表现意味着美元将继续在81-84日圆之间交投.美元在高于周线云区支撑位80.70之际,长期前景仍旧看好.若要重探84.20高位,需首先升穿上周高点83.40.我们仍需留意周线蜡烛图两周前的空头吞噬型态,该型态表明短期内美元会朝云区支撑80.70盘整,若81.90失守,这种可能性仍然存在.如能上破84.20,蜡烛图空头讯号将失效,美元则或上看85.15.
欧元/英镑:昨日持续走低,令欧元下破0.8280英镑水准,构建了重新测试1月低点0.8220的前景.四小时图显示略微超卖,因此需认识到欧元向0.8320反弹的可能性.由于目前低于0.8400,欧元仍可能跌破0.8220,并进一步下探2010年低点0.8065.
纽约 当日 今年来 2011年
0648GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3156 1.3141 +0.11 +1.63 1.2945
美元/日圆 JPY= 82.21 82.44 -0.28 +6.85 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 108.17 108.33 -0.15 +8.64 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9147 0.9159 -0.13 -2.44 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.5894 1.5885 +0.06 +2.31 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9956 0.9960 -0.04 -2.33 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0305 1.0260 +0.44 +0.78 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8178 0.8143 +0.43 +5.06 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 84.730 84.590 +0.17 +7.74 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 67.250 67.130 +0.18 +12.40 59.830
英镑/日圆 GBPJPY=R 130.67 130.96 -0.22 +9.32 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2596 1.2591 +0.04 -4.04 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 隋芬 审校 白云
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
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