分析：安南涉叙和平计划能否成功系于俄罗斯

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国4月4日电(记者 Louis Charbonneau)---俄罗斯执意阻止西方促进叙利亚实现政权更替，安南的和平计划能否成功，很大程度上将取决于该国向叙利亚政府不断施压的意愿。

联合国外交官员称，如果叙利亚总统阿萨德并没有在4月10日最后期限前停止军事行动，从人口密集区撤离军队，安南还会继续推动俄罗斯和中国协助他向叙利亚政府施压，以迫使其结束长达一年之久的冲突。

安南是联合国前秘书长，现为联合国和阿盟联合特使，他周一在安理会表示，叙利亚政府首次同意设定4月10日为停火最后期限，反叛力量也会在其后的48小时内停止行动。安理会希望尽快正式批准这一最后期限。

俄罗斯已表示，支持将4月10日作为最后期限，并指出阿萨德政府应当率先停火。虽然俄罗斯依然坚决反对外部力量干涉叙利亚冲突，但外交人士和观察人士认为，俄罗斯的立场已逐渐转为向大马士革进一步施压。

由于阿萨德从未履行承诺停止镇压民主示威活动和反叛力量，联合国官员和外交人士很难相信阿萨德这次会全面兑现其承诺。

美国驻联合国大使、安理会本月轮值主席赖斯(Susan Rice)对安理会西方国家所持的怀疑态度进行了总结。赖斯周二对记者称："美国十分关切并相当怀疑叙利亚政府会突然遵守承诺。倘若他们没有遵守，我们肯定会与安理会的同事商讨适当的下一步举措。"

那么，"下一步举措"又会是什么呢？理论上，安理会可以对叙利亚进行制裁，或者像去年在利比亚和科特迪瓦采取的行动那样，授权进行军事干预以保护叙利亚平民。

但俄罗斯已经明确表示，反对联合国制裁叙利亚，也绝不会支持通过武装力量推翻叙利亚政府。俄罗斯已经同中国两次否决安理会涉叙问题决议草案。

不过，如果安南告诉安理会阿萨德没有遵守最后期限，并敦促安理会通过决议迫使叙利亚政府执行他的六点和平计划，那么俄罗斯将很难对这样的请求置之不理。

叙利亚冲突中的死亡人数仍在继续增加。联合国称，已有9,000余人死于叙利亚政府军的手下；叙利亚政府则称，反叛武装力量造成约3,000名安全部队人员死亡。

**俄罗斯对阿萨德失去耐心**

叙利亚政府不仅未能化解这场始于一年前的危机，还让危机将该国推向内战一触即发的境地，这让俄罗斯对该国政府日渐感到灰心。

联合国一位密切关注叙利亚态势、不愿透露姓名的外交人士称，俄罗斯的立场出现了重大转变，该国明显已经受够了叙利亚政府的搪塞和顽固。

一位美国高级官员称，俄罗斯支持最后期限反映该国立场的重大转变。

俄罗斯中东问题专家米尔斯基(Georgy Mirsky)称，俄罗斯支持安南的和平计划并敦促叙利亚政府率先停火，并非意味着该国抛弃了阿萨德，或是将施压迫使阿萨德从可能被反叛力量夺取的地区撤离。

他说："几个月前，你要是问俄罗斯官员，他会告诉你，毫无疑问事情(叙利亚危机)很快会解决，反叛力量也将被粉碎。眼下，他们则不那么确定，俄罗斯当局想被看作世界主流舆论的盟友，也希望被看作安南的伙伴。"(完)