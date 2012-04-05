《中国2012年已发行非公开定向债务融资工具一览表》--4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海4月5日电---以下为中国2012年已发行的银行间市场私募债(非公开定向债务融资工具)具体情况: 发行主体 发行时间 规模 期限 票面利率 主承销商 代 码 (亿元人民币) ----------------------------------------------------------------------------------- 华能国际 1月5日 50 3年 5.24% 建设银行 031217001 (600011.SS)(0902.HK) 奇瑞汽车 1月9日 10 1年 6.95% 国家开发银行 031229001 中泰化学(一期) 1月16日 5 1年 7.216% 兴业银行 031230001 (002092.SZ) 中国铝业 2月9日 20 3年 4.96% 交通银行 031209001 (601600.SS)(2600.HK) 农业银行 北京汽车股份公司 2月9日 10 3年 5.70% 中信证券 031226001 中信银行 中泰化学(二期) 2月13日 5 1年 7.216% 兴业银行 031230002 江苏交通控股公司 2月21日 20 3年 6.09% 农业银行 031231001 国开行 首都机场集团 2月29日 50 6个月 4.84% 中国银行 031222001 建设银行 大唐集团 3月8日 20 5年 5.16% 交通银行 031207001 光大银行 华电国际 3月13日 50 3年 5.02% 建设银行 031232001 (600027.SS)(1071.HK) 首都公路发展集团 3月13日 30 3年 5.50% 建设银行 031234001 中航工业集团 3月14日 20 5年 5.18% 工商银行 031203001 建设银行 国电大渡河 3月15日 10 1年 6.70% 国开行 031233001 水电开发公司 华能澜沧江 3月19日 25 3年 6.20% 国开行 031235001 水电公司 建设银行 江苏国信资产 3月20日 20 3年 6.18% 兴业银行 031211001 管理公司 重庆化医控股集团 3月22日 10 1年 6.20% 光大银行 031225001 *陕西有色 3月23日 30 3年 6.10% 兴业银行 031236001 金属控股集团 *陕西煤化工集团 3月23日 20 3年 6.10% 兴业银行 031208001 *国电集团 3月23日 30 1年 4.56% 国开行 031202001 *北京保障性 3月26日 60 5年 5.20% 国开行 031219001 住房投资中心 建设银行 (每半年附发行人赎回权) *中国电力 3月27日 20 3年 5.10% 光大银行 031218001 投资集团 *淮北矿业集团 3月28日 10 3年 6.10% 招商银行 031238001 *龙源电力 3月29日 20 1年 -- 兴业银行 031220001 (0916.HK) 20 3年(1+2) -- 兴业银行 031220002 *山东黄金集团 3月30日 25 1年 6.06% 光大银行 031239001 深发展 *广东粤电集团 3月30日 25 5年 5.37% 建设银行 031237001 农业银行 ----------------------------------------------------------------------------------- 合计 615 中国银行间市场交易商协会2011年4月底发布了《银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公 开定向发行规则》,正式启动私募债的发行,规则确定了"定向发行、有限转让、内部披露"原则,以 促进更多企业通过债市融资. 所谓非公开定向发行是指具有法人资格的非金融企业,向银行间市场特定机构投资人发行债务融 资工具,并在特定机构投资人范围内流通转让的行为.在银行间市场以非公开定向发行方式发行的 债务融资工具称为非公开定向债务融资工具. 非公开定向发行,放松事前严格的发行审核和信息披露,不再强制要求信用评级等市场中介服务, 缩小了信息披露范围,简化了发行注册条件.另一方面,通过限制交易流通来保障非公开定向工具始 终在定向投资人范围内流通,以此保护投资者利益. 在中国,信用债泛指由企业发行的债券,目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券 (SCP)、私募债(非公开定向债务融资工具)、集合票据、公司债及企业债,区别在于审核主管部门 不同.其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限于上市公司发行;其 余品种则由央行主导. 注:1.数据均来源于银行间市场交易商协会网站(www.nafmii.org.cn) 2.*代表新增. 3.欲浏览《2011年已发行非公开定向债务融资工具一览表》请点选[ID:nSB1404606].(完) --整理 李宏薇; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》 《中国2012年已发行非公开定向债务融资工具一览表》
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。