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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 15:25 BJT

《中国2012年经济指标各方预测值一览》--4月5日

路透上海4月5日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值:

             政府目标              预测值/预测者/预测时间                            实际值
              2012年                      2012年                               2012年2月/2011年全年

  国内生产     7.5%              *9%/摩根士丹利/12年3月                               --/9.2%
  总值(GDP)                       8.5%/瑞银/3月                                 
                                  8.5%/国研中心宏观部部长余斌/3月
                                  8.4%/摩根大通/3月
                                  8.6%/德意志银行/3月
                                  8%-9%之间/美银美林/3月
                                  8.0-8.5%/花旗银行/2月
                                  8.5%/国研中心主任李伟/2月 
                                  8.3%/恒生银行/2月                           
                                  8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/1月       
                                  8.2%/IMF/1月
                                  8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月
                                  8.5%/交行金融研究中心/1月                   
                                  8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月                       
                                  8.8%/中国银行/11年12月                     
                                  8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/12月     
                                  8.7%/国家信息中心首席经济学家范剑平/12月                   
                                  8.4%/中金公司/12月
                                  8.9%/社科院/12月
                                  8.8%/亚洲开发银行/12月                      
                           
                                         
  居民消费     4%                 3.5%左右/美银美林/12年3月                         3.2%/5.4%
  价格指数(CPI)                   4%/摩根士丹利/3月 
                                  3.5%左右/花旗/2月                                                       
                                  2.5%/中金公司/2月               
                                  3%/央行货币政策委员李稻葵/1月
                                  3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月
                                  2.7%-3.3%/交行金融研究中心/1月               
                                  3.5%/中国银行/11年12月                          
                                  4%以下/前央行货币政策委员樊纲/12月                 
                                  4.6%/社科院/12月

                                            
  工业生产者出厂                                                                    0.0%/6.0%
  价格指数(PPI)                                                              


  广义货币     14%                15%/摩根大通/12年1月                             13.0%/13.6%     
  供应量(M2)                      14%-15%/交行金融研究中心/1月     (13.0%、13.6%分别为2012年2月末和2011年12月末数据)   
                                                                                                                   

  新增人民币贷款                  8.2万亿元/摩根大通/12年1月                   7,107亿元/7.47万亿元
                                  8-8.5万亿元/交行金融研究中心/1月       
                                  8万亿元左右/中国银行/11年12月                
                                  9-10万亿元/中金公司/12月                    

                                    
  贸易顺差/逆差                   1,000亿美元以下/央行货币政策委员李稻葵/12年3月 -314.9亿美元/1,551.4亿美元
                                  1,550亿美元/摩根大通/2月
                                  410亿美元/美银美林/1月                
                                  1,200亿美元/交行金融研究中心/1月      
                                  1,350亿美元/社科院/11年12月              
                                  
                                      
  社会消费品    14%               16%-17%/商务部研究院/2012年3月                   14.7%/17.1%
  零售总额                        17%/交行金融研究中心/1月                    (14.7%为2012年1-2月数据)
                                  15.7%/社科院/11年12月                         
                                                                       
                                 
  固定资产投资  16%               18%左右/摩根士丹利/2月                           21.5%/23.8%
  (不含农户)                      20%左右/国研中心主任李伟/2月                (21.5%为2012年1-2月数据) 
                                  21%左右/交行金融研究中心/1月                                      
                                  22.8%/社科院/11年12月                                       

  注:1、*表示新增
     2、以上数据均来自媒体的公开报导
     3、机构全称:
                      央行--中国人民银行
                  国研中心--国务院发展研究中心
              发改委研究院--发改委宏观经济研究院
                  中金公司--中国国际金融有限公司
                  经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
                       IMF--国际货币基金会(完)

  --整理 李宏薇; 审校 边竞

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