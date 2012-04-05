《中国2012年经济指标各方预测值一览》--4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海4月5日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2012年 2012年 2012年2月/2011年全年 国内生产 7.5% *9%/摩根士丹利/12年3月 --/9.2% 总值(GDP) 8.5%/瑞银/3月 8.5%/国研中心宏观部部长余斌/3月 8.4%/摩根大通/3月 8.6%/德意志银行/3月 8%-9%之间/美银美林/3月 8.0-8.5%/花旗银行/2月 8.5%/国研中心主任李伟/2月 8.3%/恒生银行/2月 8.5%左右/央行货币政策委员李稻葵/1月 8.2%/IMF/1月 8.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8.5%/交行金融研究中心/1月 8.5%/中国科学院数学与系统科学研究院陈锡康/1月 8.8%/中国银行/11年12月 8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/12月 8.7%/国家信息中心首席经济学家范剑平/12月 8.4%/中金公司/12月 8.9%/社科院/12月 8.8%/亚洲开发银行/12月 居民消费 4% 3.5%左右/美银美林/12年3月 3.2%/5.4% 价格指数(CPI) 4%/摩根士丹利/3月 3.5%左右/花旗/2月 2.5%/中金公司/2月 3%/央行货币政策委员李稻葵/1月 3.6%-4%/中科院预测科学研究中心/1月 2.7%-3.3%/交行金融研究中心/1月 3.5%/中国银行/11年12月 4%以下/前央行货币政策委员樊纲/12月 4.6%/社科院/12月 工业生产者出厂 0.0%/6.0% 价格指数(PPI) 广义货币 14% 15%/摩根大通/12年1月 13.0%/13.6% 供应量(M2) 14%-15%/交行金融研究中心/1月 (13.0%、13.6%分别为2012年2月末和2011年12月末数据) 新增人民币贷款 8.2万亿元/摩根大通/12年1月 7,107亿元/7.47万亿元 8-8.5万亿元/交行金融研究中心/1月 8万亿元左右/中国银行/11年12月 9-10万亿元/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 1,000亿美元以下/央行货币政策委员李稻葵/12年3月 -314.9亿美元/1,551.4亿美元 1,550亿美元/摩根大通/2月 410亿美元/美银美林/1月 1,200亿美元/交行金融研究中心/1月 1,350亿美元/社科院/11年12月 社会消费品 14% 16%-17%/商务部研究院/2012年3月 14.7%/17.1% 零售总额 17%/交行金融研究中心/1月 (14.7%为2012年1-2月数据) 15.7%/社科院/11年12月 固定资产投资 16% 18%左右/摩根士丹利/2月 21.5%/23.8% (不含农户) 20%左右/国研中心主任李伟/2月 (21.5%为2012年1-2月数据) 21%左右/交行金融研究中心/1月 22.8%/社科院/11年12月 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金会(完) --整理 李宏薇; 审校 边竞
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。