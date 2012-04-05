〔中国债市〕人民币利率互换小幅上行,因资金稍紧推涨回购利率

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海4月5日电---中国人民币利率互换(IRS)周四普遍小幅上行,清明假期后首日资金面稍显紧张,并推涨回购利率,IRS报价亦跟随上浮.
交易员认为,由于中国经济走势不振,对于再出宽松政策的预期犹在,加之欧债危机又现反复迹象,全球经济增长的阴霾难散,利率互换持续上涨动力不足,若资金面没有大的波动,IRS近期仍难摆脱震荡格局.
"都涨了点,短的稍多一些,一年的成交在3.17%左右,之前在3.14-3.15%."上海一银行交易员称.
银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四隔夜及七天等主要品种普涨,幅度约30-50个基点(bp).交易员称,这可能是不少银行上个月末存款明显增加,而需要补充缴纳存款准备金所致,暂时还未听到有其他影响流动性的消息.[CN/CN]
4月2日-4日为中国清明假期,期间主要金融市场休市.而此前的3月31日(周六)和4月1日(周日)银行间债市正常交易.
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周四 3.2000/ 3.3060 3.1192/ 3.2058 3.1650/ 3.2550 3.3433/ 3.4333 3.3375/ 3.5725
上周日 3.1700/ 3.2825 3.0800/ 3.1790 3.1420/ 3.2360 3.3000/ 3.3960 3.2600/ 3.5740
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变动+0.0300/+0.0235 +0.0392/+0.0268 +0.0230/+0.0190 +0.0433/+0.0373 +0.0775/-0.0015
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)
--发稿 边竞; 审校 曾祥进
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