〔中国债市〕人民币利率互换小幅上行,因资金稍紧推涨回购利率

路透上海4月5日电---中国人民币利率互换(IRS)周四普遍小幅上行,清明假期后首日资金面稍显紧张,并推涨回购利率,IRS报价亦跟随上浮.

交易员认为,由于中国经济走势不振,对于再出宽松政策的预期犹在,加之欧债危机又现反复迹象,全球经济增长的阴霾难散,利率互换持续上涨动力不足,若资金面没有大的波动,IRS近期仍难摆脱震荡格局.

"都涨了点,短的稍多一些,一年的成交在3.17%左右,之前在3.14-3.15%."上海一银行交易员称.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周四隔夜及七天等主要品种普涨,幅度约30-50个基点(bp).交易员称,这可能是不少银行上个月末存款明显增加,而需要补充缴纳存款准备金所致,暂时还未听到有其他影响流动性的消息.[CN/CN]

4月2日-4日为中国清明假期,期间主要金融市场休市.而此前的3月31日(周六)和4月1日(周日)银行间债市正常交易.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.2000/ 3.3060 3.1192/ 3.2058 3.1650/ 3.2550 3.3433/ 3.4333 3.3375/ 3.5725

上周日 3.1700/ 3.2825 3.0800/ 3.1790 3.1420/ 3.2360 3.3000/ 3.3960 3.2600/ 3.5740

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变动+0.0300/+0.0235 +0.0392/+0.0268 +0.0230/+0.0190 +0.0433/+0.0373 +0.0775/-0.0015

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年2月人民币IRS成交的名义本金总额为2,033.5亿元人民币,较1月的971.53亿元增长逾一倍.(完)

--发稿 边竞; 审校 曾祥进

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