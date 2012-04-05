〔中国票据市场〕转贴利率小幅下行,季度初银行规模和资金均较宽松

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海4月5日电---中国票据市场转贴利率周四小幅下跌.随着时间转入季度初,银行的信贷规模控制也有所放松,机构收票意愿也逐渐提升,转贴利率震荡走低.
交易员并表示,由于本周仅有两个工作日,机构之间询价居多,似乎并不急于达成交易,导致市场成交略显清淡,预计下周会有明显改善.
华南一银行交易员称,"转贴利率比上月末跌了一点,但今天很多交易员还在休假,大家也就是互相问问价格,成交的并不是很多."
因清明假期,下周一至周三(4/2-4/4)主要金融市场休市.
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 5.9506/5.6535 6.1869/5.9098 7.2338/6.8078
上日 5.9506/5.6535 6.1869/5.9098 7.2338/6.8078
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变动 0 bp/0 bp 0 bp/0 bp 0 bp/0 bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价持平**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1459%,与上日持平.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.1370/3.0700 3.2700/3.2219
上日 3.1240/3.0660 3.2600/3.2169
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
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