〔中国票据市场〕转贴利率小幅下行,季度初银行规模和资金均较宽松

路透上海4月5日电---中国票据市场转贴利率周四小幅下跌.随着时间转入季度初,银行的信贷规模控制也有所放松,机构收票意愿也逐渐提升,转贴利率震荡走低.

交易员并表示,由于本周仅有两个工作日,机构之间询价居多,似乎并不急于达成交易,导致市场成交略显清淡,预计下周会有明显改善.

华南一银行交易员称,"转贴利率比上月末跌了一点,但今天很多交易员还在休假,大家也就是互相问问价格,成交的并不是很多."

因清明假期,下周一至周三(4/2-4/4)主要金融市场休市.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.9506/5.6535 6.1869/5.9098 7.2338/6.8078

上日 5.9506/5.6535 6.1869/5.9098 7.2338/6.8078

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变动 0 bp/0 bp 0 bp/0 bp 0 bp/0 bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为5.1459%,与上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1370/3.0700 3.2700/3.2219

上日 3.1240/3.0660 3.2600/3.2169

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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