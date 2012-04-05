版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 15:39 BJT

〔表格〕外资在韩国股市转为卖超385亿韩元

路透首尔4月5日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11转为卖超385亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

-------------------------------------------------

4月 5日 -38.5 110.5 66.9

4月 4日 225.9 -124.8 169.8

4月 3日 266.0 -84.4 -391.9

4月 2日 -17.7 104.5 -6.3

3月30日 22.1 81.1 -1.0

3月29日 37.4 27.0 90.5

3月28日 -62.2 58.1 9.0

3月27日 344.6 -115.2 -211.6

3月26日 -45.1 -289.1 305.9

3月23日 48.1 4.2 103.7

3月22日 -49.9 -110.3 97.7

3月21日 -150.9 -218.0 341.7

3月20日 12.4 -33.5 176.4

3月19日 34.5 -63.3 83.0

3月16日 -1.7 -149.9 151.8

3月15日 169.0 -249.9 77.5

-------------------------------------------------

本月以来 435.6 5.8 -161.5

-------------------------------------------------

今年以来 11,520.4 -3,399.2 -5,667.1

------------------------------------------------- (完)

--编译 白云;审校 龚芳

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐