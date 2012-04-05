〔国际油市〕亚洲燃料油略微走高,复活节假期前交投淡静

路透4月5日电---亚洲燃料油市场周四小幅走升,在复活节周末假期到来前交投清淡.

互换活动不多,各合约成交量都未达到5万吨.

但光汇石油继续在市场作多,在交易窗口对固定价格互换合约挂出稳定买单,为指标原油价格走低引发的跌势提供些许缓冲.

光汇石油亦购买了一笔380-cst现货船货,价格为较新加坡现货每吨升水2.38美元.

地区需求为市场提供了些许支持,越南Petrolimex料将在本周结束前完成第二季的定期招标购买,求购不超过18万吨的燃料油.

日本石油连盟会数据显示,日本一周的低硫燃料油进口量亦小升至179,263千升,前周为90,108千升.而中东方面,巴基斯坦3月燃料油进口增加18%至460,688吨,较前月增加70,328吨.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN $742.15 -$2.40 -0.32 $744.55

现货380CST燃料油 FO380-SIN $731.90 -$2.70 -0.37 $734.60

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $736.50 -$4.50 -0.61 $741.00

380CST船用燃料油升水 $4.60 -$1.80 -28.12 $6.40

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $2.00 -$0.25 -11.11 $2.25

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.50 $0.40 19.05 $2.10 (完)