〔国际油市〕亚洲燃料油略微走高,复活节假期前交投淡静

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透4月5日电---亚洲燃料油市场周四小幅走升,在复活节周末假期到来前交投清淡.
互换活动不多,各合约成交量都未达到5万吨.
但光汇石油继续在市场作多,在交易窗口对固定价格互换合约挂出稳定买单,为指标原油价格走低引发的跌势提供些许缓冲.
光汇石油亦购买了一笔380-cst现货船货,价格为较新加坡现货每吨升水2.38美元.
地区需求为市场提供了些许支持,越南Petrolimex料将在本周结束前完成第二季的定期招标购买,求购不超过18万吨的燃料油.
日本石油连盟会数据显示,日本一周的低硫燃料油进口量亦小升至179,263千升,前周为90,108千升.而中东方面,巴基斯坦3月燃料油进口增加18%至460,688吨,较前月增加70,328吨.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $742.15 -$2.40 -0.32 $744.55
现货380CST燃料油 FO380-SIN $731.90 -$2.70 -0.37 $734.60
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $736.50 -$4.50 -0.61 $741.00
380CST船用燃料油升水 $4.60 -$1.80 -28.12 $6.40
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $2.00 -$0.25 -11.11 $2.25
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $2.50 $0.40 19.05 $2.10 (完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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