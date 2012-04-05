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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 15:43 BJT

〔日本股市〕日经指数收于四周低位,市场关注日央行会议(更新版)

(新增细节)

* 日经指数创下跌三连阴

* 市场关注日央行会议

路透东京4月5日电---日股日经指数周四连续三日下跌至四周低位,因西班牙标债情况不佳后市场对欧洲融资难度忧虑重燃,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)增加刺激举措的希望减退.

但年初以来日经指数仍升逾15%,受央行注入流动性及美国公布一系列强劲经济数据支撑,策略师认为尽管市场现在更趋谨慎,但预计不会重返熊市.

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