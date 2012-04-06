巴西经济放缓,总统支持率仍上升

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴西利亚4月4日电---周三公布的民调显示，受益于对经济放缓的治理和对腐败的严厉打击，巴西总统罗塞夫的支持率升至上任后最高位。
巴西全国工业联合会委托调查机构Ibope进行该调查。数据显示，3月中旬罗塞夫的支持率由去年12月的72%大幅升至77%，成为全世界最受欢迎的民选领导人之一。
罗塞夫于2011年1月成为巴西首位女总统，接任前总统卢拉；卢拉离任时的支持率更高，接近90%。
卢拉在任期间巴西经济腾飞，任期最后一年巴西经济增速为7.5%。罗塞夫上任后巴西经济放缓，受累于欧洲债务危机和中国增长放缓，2011年增速仅为2.7%，令人失望。但是罗塞夫的支持率并未下降，因就业和工资增长强劲。
“最低工资上涨了14%，主要是低收入人群受益，对罗塞夫的支持率产生正面影响，”巴西全国工业联合会经济政策主管Flavio Castelo Branco说道。
尽管技术派出身的罗塞夫缺乏卢拉的领袖魅力，仍受益于民众因她严厉打击长期影响巴西政治的腐败而产生的好感。罗塞夫在位第一年，六名部长因腐败指控被迫辞职。（完）
--编译：李富强 发稿：张家伟
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
齐普拉斯对希腊议员表示，与债权人的关系已经翻过去一页，放款国已经接受希腊的撙节措施应当停止。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)