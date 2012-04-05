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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 15:53 BJT

更正:〔标题新闻〕奥地利1月贸易逆差增至7.158亿欧元,上月为逆差6.379亿欧元

(更正:因译文有误,标题应为"奥地利数据",非"澳洲".)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8F4AQY]

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