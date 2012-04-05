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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 15:54 BJT

〔金属期市〕LME期铜反弹,此前中国公布乐观服务业数据

路透新加坡4月5日电---伦敦期铜价格周四上涨,在上一交易日创下近两个月最大单日跌幅后反弹,因数据显示铜最大消费国中国服务业持续增长,这亦助力上海期铜脱离低点.

伦敦期铜周三3%的跌幅为中国带来买入良机,今日中国市场在三日假期后重新开市.

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