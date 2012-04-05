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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 16:06 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油价差小幅走高,因原油价格下滑带动买兴

路透新加坡4月5日电---亚洲柴油价差周四小幅走高,交易员指称是因为原油价格下滑,带动买盘人气.

路透数据显示,指标含硫0.5%和500ppm的柴油现货价差分别上涨0.03美元和0.05美元,分别较新加坡现货报价持平和每桶升水1.95美元.

不过,柴油裂解价差继续下滑,近月柴油合约裂解价差下滑0.53美元,至每桶较迪拜原油价格升水15.17美元.

交易商表示,油价持续高企,一直在削弱印尼等国的需求.

新加坡一名交易员说,"越南一直在买进,但印尼只是用多少买多少.印尼是一个较越南大很多的买家."

印尼4月料进口约420万桶,且料这些进口量的大部分将来自其合同卖家.

新加坡交易时段,贸易商兴隆买入了20万桶4月底装运的航煤船货,这帮助小幅改善了航煤价差.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 135.06 -1.83 -1.34 136.89

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 135.09 -1.53 -1.12 136.62

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 136.24 -1.56 -1.13 137.80

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 137.04 -1.51 -1.09 138.55

4月柴油互换 GOSGSWMc1 135.11 -1.54 -1.13 136.65

5月柴油互换 GOSGSWMc2 135.06 -1.58 -1.16 136.64 (完)

--编译 侯向明;审校 王冠中

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