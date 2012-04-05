〔国际油市〕亚洲柴油价差小幅走高,因原油价格下滑带动买兴

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡4月5日电---亚洲柴油价差周四小幅走高,交易员指称是因为原油价格下滑,带动买盘人气.
路透数据显示,指标含硫0.5%和500ppm的柴油现货价差分别上涨0.03美元和0.05美元,分别较新加坡现货报价持平和每桶升水1.95美元.
不过,柴油裂解价差继续下滑,近月柴油合约裂解价差下滑0.53美元,至每桶较迪拜原油价格升水15.17美元.
交易商表示,油价持续高企,一直在削弱印尼等国的需求.
新加坡一名交易员说,"越南一直在买进,但印尼只是用多少买多少.印尼是一个较越南大很多的买家."
印尼4月料进口约420万桶,且料这些进口量的大部分将来自其合同卖家.
新加坡交易时段,贸易商兴隆买入了20万桶4月底装运的航煤船货,这帮助小幅改善了航煤价差.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 135.06 -1.83 -1.34 136.89
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 135.09 -1.53 -1.12 136.62
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 136.24 -1.56 -1.13 137.80
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 137.04 -1.51 -1.09 138.55
4月柴油互换 GOSGSWMc1 135.11 -1.54 -1.13 136.65
5月柴油互换 GOSGSWMc2 135.06 -1.58 -1.16 136.64 (完)
--编译 侯向明;审校 王冠中
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