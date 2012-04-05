〔路透基点〕乔山健康科技寻求20-30亿台币五年期再融资--RLPC

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港4月5日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,乔山健康科技(Johnson Health Tech)有限公司正向关系银行寻求20-30亿台币的五年期再融资.
融资所得将用于运作资本金以及为2009年12月该公司17亿台币五年期贷款案的再融资.
2009年融资案分为三部分,包括7亿台币定期贷款,1,200万美元定期贷款及1,800万美元循环信用额度.利差与该公司税前净利关联.台币融资部分利率较90天商业本票初级市场发行利率高75个基点,而美元融资部分利率较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点.
该贷款案由台湾合作金库商业银行、华南商业银行和中国信托商业银行牵头.
乔山健康科技在台湾上市,设计并生产健身和理疗设备,并在Matrix、Vision和Horizon等品牌下销售产品.(完)
--编译 石冠兰; 审校 高琦
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。