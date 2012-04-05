〔路透基点〕乔山健康科技寻求20-30亿台币五年期再融资--RLPC

路透香港4月5日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导称,乔山健康科技(Johnson Health Tech)有限公司正向关系银行寻求20-30亿台币的五年期再融资.

融资所得将用于运作资本金以及为2009年12月该公司17亿台币五年期贷款案的再融资.

2009年融资案分为三部分,包括7亿台币定期贷款,1,200万美元定期贷款及1,800万美元循环信用额度.利差与该公司税前净利关联.台币融资部分利率较90天商业本票初级市场发行利率高75个基点,而美元融资部分利率较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码135个基点.

该贷款案由台湾合作金库商业银行、华南商业银行和中国信托商业银行牵头.

乔山健康科技在台湾上市,设计并生产健身和理疗设备,并在Matrix、Vision和Horizon等品牌下销售产品.(完)