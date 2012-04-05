《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月5日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *广百集团 6 3 12 4/9簿记建档 浦发银行 AA 4/11 4/12 招商银行 ============================================================================================= *美的集团 25 10 12 4/9簿记建档 农业银行 AA+ 4/11 4/12 ============================================================================================= *厦门轻工集团 13 7 12 4/10簿记建档 兴业银行 AA- 4/11 4/12 光大银行 ============================================================================================= *深南电路 3 1 12 4/10簿记建档 招商银行 AA- 4/12 4/13 ============================================================================================= *厦门夏商集团 5 3 12 4/10簿记建档 兴业银行 AA- 4/11 4/12 ============================================================================================= *万丰奥特 2.5 2.5 12 4/10簿记建档 中信银行 A+ 4/12 4/13 控股集团 ============================================================================================= *天音控股 4 4 12 4/10簿记建档 北京银行 AA- 4/11 4/12 (000829.SZ) ============================================================================================= *中国黄金集团 30 15 12 4/10簿记建档 兴业银行 AAA 4/11 4/12 ============================================================================================= *中国中冶 144 44 12 4/10簿记建档 中信证券 AAA 4/12 4/13 (1618.HK)(601618.SS) 中信银行 ============================================================================================= *山东胜通集团 9 4 12 4/10簿记建档 中国银行 AA- 4/11 4/12 ============================================================================================= *国投中鲁 2 2 12 4/12簿记建档 北京银行 A+ 4/13 4/16 (600962.SS) ============================================================================================= *浙江联社 6 3 12 4/12簿记建档 光大银行 AA- 4/13 4/16 ============================================================================================= 天生港发电 -- 4 6 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *上海信息 10 5 5 4/10簿记建档 国开行 AA+ 4/11 4/12 投资公司 民生银行 ============================================================================================= *杭州城建 26 13 5 4/11簿记建档 中国银行 AA+ 4/12 4/13 投资集团 建设银行 ============================================================================================= 深圳市政 7.5 5 3 4/6簿记建档 北京银行 AA- 4/9 4/10 工程总公司 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *山东德州中小 2.8 2.8 3 4/10簿记建档 北京银行 AA 4/11 4/12 企业集合票据 (山东再担保集团提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 冉莹
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。