《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月5日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *广百集团 6 3 12 4/9簿记建档 浦发银行 AA 4/11 4/12 招商银行 ============================================================================================= *美的集团 25 10 12 4/9簿记建档 农业银行 AA+ 4/11 4/12 ============================================================================================= *厦门轻工集团 13 7 12 4/10簿记建档 兴业银行 AA- 4/11 4/12 光大银行 ============================================================================================= *深南电路 3 1 12 4/10簿记建档 招商银行 AA- 4/12 4/13 ============================================================================================= *厦门夏商集团 5 3 12 4/10簿记建档 兴业银行 AA- 4/11 4/12 ============================================================================================= *万丰奥特 2.5 2.5 12 4/10簿记建档 中信银行 A+ 4/12 4/13 控股集团 ============================================================================================= *天音控股 4 4 12 4/10簿记建档 北京银行 AA- 4/11 4/12 ( 000829.SZ ) ============================================================================================= *中国黄金集团 30 15 12 4/10簿记建档 兴业银行 AAA 4/11 4/12 ============================================================================================= *中国中冶 144 44 12 4/10簿记建档 中信证券 AAA 4/12 4/13 ( 1618.HK )( 601618.SS ) 中信银行 ============================================================================================= *山东胜通集团 9 4 12 4/10簿记建档 中国银行 AA- 4/11 4/12 ============================================================================================= *国投中鲁 2 2 12 4/12簿记建档 北京银行 A+ 4/13 4/16 ( 600962.SS ) ============================================================================================= *浙江联社 6 3 12 4/12簿记建档 光大银行 AA- 4/13 4/16 ============================================================================================= 天生港发电 -- 4 6 推迟发行 兴业银行 AA- -- -- ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *上海信息 10 5 5 4/10簿记建档 国开行 AA+ 4/11 4/12 投资公司 民生银行 ============================================================================================= *杭州城建 26 13 5 4/11簿记建档 中国银行 AA+ 4/12 4/13 投资集团 建设银行 ============================================================================================= 深圳市政 7.5 5 3 4/6簿记建档 北京银行 AA- 4/9 4/10 工程总公司 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *山东德州中小 2.8 2.8 3 4/10簿记建档 北京银行 AA 4/11 4/12 企业集合票据 (山东再担保集团提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 注:*代表新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 冉莹