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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 17:15 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月5日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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*广百集团       6        3        12  4/9簿记建档      浦发银行      AA      4/11      4/12     
                                                       招商银行
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*美的集团      25       10        12  4/9簿记建档      农业银行      AA+     4/11      4/12
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*厦门轻工集团  13        7        12  4/10簿记建档     兴业银行      AA-     4/11      4/12
                                                       光大银行
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*深南电路       3        1        12  4/10簿记建档     招商银行      AA-     4/12      4/13
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*厦门夏商集团   5        3        12  4/10簿记建档     兴业银行      AA-     4/11      4/12
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*万丰奥特       2.5      2.5      12  4/10簿记建档     中信银行      A+      4/12      4/13
控股集团
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*天音控股       4        4        12  4/10簿记建档     北京银行      AA-     4/11      4/12
(000829.SZ)
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*中国黄金集团  30       15        12  4/10簿记建档     兴业银行      AAA     4/11      4/12
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*中国中冶     144       44        12  4/10簿记建档     中信证券      AAA     4/12      4/13 
(1618.HK)(601618.SS)                                   中信银行 
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*山东胜通集团   9        4        12  4/10簿记建档     中国银行      AA-     4/11      4/12 
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*国投中鲁       2        2        12  4/12簿记建档     北京银行      A+      4/13      4/16  
(600962.SS) 
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*浙江联社       6        3        12  4/12簿记建档     光大银行      AA-     4/13      4/16 
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天生港发电      --         4       6      推迟发行     兴业银行      AA-      --      --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*上海信息      10         5       5   4/10簿记建档     国开行        AA+      4/11      4/12 
 投资公司                                              民生银行
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*杭州城建      26        13       5   4/11簿记建档     中国银行      AA+      4/12      4/13 
 投资集团                                              建设银行 
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深圳市政       7.5        5       3    4/6簿记建档     北京银行      AA-      4/9       4/10                                          
工程总公司                                     
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日     上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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*山东德州中小   2.8     2.8       3   4/10簿记建档   北京银行      AA        4/11       4/12 
 企业集合票据                                             (山东再担保集团提供担保) 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)  
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无 
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   注:*代表新增.(完) 
 
  --整理 李宏薇; 审校 冉莹

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