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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 16:12 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--4月5日

路透伦敦4月5日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 264,775 +5,100

锡 13,070 -215

铅 374,575 +275

锌 895,150 -550

铝 5,059,075 -5,525

镍 100,146 -468

铝合金 135,480 -740

NASAAC 163,540 -580

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

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