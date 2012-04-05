〔欧洲汇市〕英镑兑欧元触及两个半月高位,受助于英国数据改善＝2

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.1%至0.8261英镑,为1月中以来最低.

市场人士报告在0.8250英镑有期权障碍,且称1月16日低位0.8255英镑应会给予欧元支撑.

法国兴业银行汇率分析师Kit Juckes称,"你看看英国数据以及当前英镑的低汇价,看看欧洲二线国家担忧重燃,你就会想要做空欧元兑英镑了."

分析师表示,英国央行公布决议前,英镑进一步涨势或受限.

Juckes还称,"英国央行货币政策委员会(MPC)有两种选择,维持政策不变或进一步放宽,所以英镑不会从英国基本面获得太多帮助."

投资者下一关注对象是定于0830GMT公布的英国工业生产数据.

英镑兑美元GBP=D4接近持平,报1.5885美元.(完)

--编译 侯向明/田建华;审校 白云

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