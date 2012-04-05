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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 17:32 BJT

(重发)〔标题新闻〕伊朗已停止向希腊两家公司出售油品,因后者未支付货款--伊朗国家电视台

(重发删除标题中多余符号)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8F51ZC]

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