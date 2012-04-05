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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 16:33 BJT

《中国企业债发行日程表》--4月5日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)     年利率     主体评级   发行时间        主承销商
           (亿元人民币)
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*长沙星城建投  15         7          8.35%        AA       4/6-4/12        日信证券
                          (自第三年起,每年偿还20%本金)
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大连融强       12         7          8.60%        AA-      3/30-4/6        安信证券
投资有限公司              (从第4年起每年分别偿还债券本金的10%、20%、30%和40%)
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云南白药       11         7        前五年5.60%    AA+      3/30-4/6        国信证券
控股有限公司              (第五年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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乌海城建       16         7          8.20%        AA       3/31-4/9        华林证券
投资集团                   (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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湖州南浔区     10         7          8.15%        AA-      3/31-4/9        华林证券
国有资产投资公司           (从第3年起每年分别偿还债券本金的20%)
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巴彦淖尔市     10        10          8.54%        AA-      3/31-4/9        中航证券
河套水务集团      (第3-6年,每年分别偿还债券本金的10%;第7年起,每年分别偿还15%)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体    拟发规模   期限(年)     年利率         债项评级  发行时间     主承销商
           (亿元人民币)
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 (无)
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  注:*表示新增.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 冉莹

  
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》

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