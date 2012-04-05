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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 16:50 BJT

〔英国金融市场〕英镑下跌而公债续涨,因英国制造业产出意外下降

路透伦敦4月5日电---英镑GBP=D4周四下滑至日低1.5868美元,英国公债期货FLGM2则扩大涨幅至逾10个跳动点;此前英国公布的2月制造业产出意外下滑,引发对经济复苏状况的质疑.(完)

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