〔汽车产业〕吉利计划未来五年对沃尔沃投资110亿美元--杂志

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透法兰克福4月5日电---据德国杂志Wirtschaftswoche周四报导,吉利汽车控股有限公司(0175.HK)母公司--浙江吉利控股集团计划在未来五年对沃尔沃汽车(VOLVb.ST)投资110亿美元.
该杂志引述吉利董事长李书福的话称,吉利计划在沃尔沃建设一家新的发动机厂、提高研发力量并且升级技术.吉利2010年从福特汽车(F.N)收购了瑞典的高端汽车品牌沃尔沃.
该杂志还称,双方将联合采购零部件,合力开发小型发动机和电动汽车技术.
"我们要使沃尔沃复苏,并使这个品牌恢复活力,"李书福表示.
吉利将利用沃尔沃技术为中国大众市场开发一个新的高端品牌,以后新品牌将置于吉利汽车旗下.
该杂志称,沃尔沃计划到2020年全球汽车销售量增长近一倍至80万辆,到2014年中国市场的出货量由去年的4.7万辆增加至约20万辆.(完)
--编译 李春喜;审校 田建华
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