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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 17:37 BJT

〔欧洲汇市〕欧元全线下挫,市场担忧西班牙债务问题

路透伦敦4月5日电---欧元兑美元周四跌至三周低点,西班牙公债收益率上升,对于西班牙债务问题担忧加剧引发欧元全线遭遇抛售.

* 欧元/日圆EURJPY=跌至三周低点107.80日圆

* 欧元/美元EUR=跌至三周低点1.3103美元

* 美元指数.DXY升至两周高位,报79.929.(完)

--编译 田建华;审校 王丽鑫

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