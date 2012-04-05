〔中国债市〕现券总体走稳受资金吃紧影响有限,经济数据公布前心态谨慎

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海4月5日电---中国银行间债市周四总体走势平稳.在公开市场净投放及央票继续停发支撑下,意外吃紧的资金面并未对市场产生明显影响.不过下周即将公布经济数据,机构心态略显谨慎,部分中长期金融债收益率小幅上行.
银行间资金市场今日隔夜及七天等主要品种普涨,幅度约30-50个基点(bp).交易员称,这可能是不少银行上个月末存款明显增加,而需要补充缴纳存款准备金所致,暂时还未听到有其他影响流动性的消息.[ID:nSB1472516]
上海一银行交易员称,今日现券总体走势平稳,仅部分五/10年金融债等收益率小涨;而资金趋紧态势下,"短端(收益率)变化不大,(因)公开市场净投放,央票继续停发."
中国央行公开市场本周净投放250亿元人民币.尽管4月公开市场到期量创10个月来高点,但首周操作力度仍相当温和,面对4月财政存款和外汇占款对资金面的潜在冲击,央行未雨绸缪提前准备.[ID:nSB1472022]
上海另一银行交易员进一步指出,受资金面影响相对较小的中长债收益率上行,或许是觉得"下周公布经济数据,市场变数很大."
国家统计局将于下周一(9日)公布3月居民消费价格指数(CPI)及工业品价格指数(PPI)数据.
剩余期限近10年的国债120004券最新成交tCN120004=CFXS在3.5198%,上日尾盘为3.5100%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 3.0290 3.9886
上日 2.6432 3.4498
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3696/3.3111
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8690/2.8190
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5671/3.4971(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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