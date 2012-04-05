〔中国债市〕现券总体走稳受资金吃紧影响有限,经济数据公布前心态谨慎

路透上海4月5日电---中国银行间债市周四总体走势平稳.在公开市场净投放及央票继续停发支撑下,意外吃紧的资金面并未对市场产生明显影响.不过下周即将公布经济数据,机构心态略显谨慎,部分中长期金融债收益率小幅上行.

银行间资金市场今日隔夜及七天等主要品种普涨,幅度约30-50个基点(bp).交易员称,这可能是不少银行上个月末存款明显增加,而需要补充缴纳存款准备金所致,暂时还未听到有其他影响流动性的消息.[ID:nSB1472516]

上海一银行交易员称,今日现券总体走势平稳,仅部分五/10年金融债等收益率小涨;而资金趋紧态势下,"短端(收益率)变化不大,(因)公开市场净投放,央票继续停发."

中国央行公开市场本周净投放250亿元人民币.尽管4月公开市场到期量创10个月来高点,但首周操作力度仍相当温和,面对4月财政存款和外汇占款对资金面的潜在冲击,央行未雨绸缪提前准备.[ID:nSB1472022]

上海另一银行交易员进一步指出,受资金面影响相对较小的中长债收益率上行,或许是觉得"下周公布经济数据,市场变数很大."

国家统计局将于下周一(9日)公布3月居民消费价格指数(CPI)及工业品价格指数(PPI)数据.

剩余期限近10年的国债120004券最新成交tCN120004=CFXS在3.5198%,上日尾盘为3.5100%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.0290 3.9886

上日 2.6432 3.4498

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.3696/3.3111

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8690/2.8190

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5671/3.4971(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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