主要国家经济指标预测--4月6日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透4月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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4月5日(四)
2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 13,028
4月6日(五)
0500 日本领先指标 2月 -- +1.1
同时指标 -- -0.5
0645 法国预算收支(亿欧元) 截至2月 -- 赤字125
0645 法国贸易收支(亿欧元) 2月 逆差52 逆差53
进口(亿欧元) -- 421.60
出口(亿欧元) -- 368.30
1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加20.3 增加22.7
制造业就业岗位(万个) 增加2.0 增加3.1
民间就业岗位(万个) 增加21.8 增加23.3
失业率 8.3% 8.3%
平均时薪 +0.2% +0.1%
平均工时 34.5 34.5
1430 美国ECRI一周领先指标 3月30日当周 -- 125.9
1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加120 增加177.8
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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4月4日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超7,624 买超3,495
外资投资日本股市(亿日圆) 买超1,321 卖超2,427
4月5日(四)
0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.6% +0.4%
(较上年同期) -1.0% -1.1%
0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.4% +0.3%
(较上年同期) -2.3% -2.3%
制造业产出(较前月) -1.0% +0.1%
(较上年同期) -1.4% +0.1%
1000 德国总工业生产(较前月) 2月 -1.3% -0.5%
1100 英国央行利率决定 4月 0.5% 0.5%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250
-- 美国ICSC连锁店销售 3月 +4.1% --
1130 Challenger美国企业计划裁员人数 3月 37,880 --
1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 +7.5% +3%
1230 加拿大就业岗位变动(万个) 3月 增加8.23 增加1
失业率 7.2% 7.5%
全职就业岗位(万个) 增加7 --
兼职就业岗位(万个) 增加1.24 --
就业参与率 66.6% 66.55%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月31日当周 35.7 35.5
初请失业金人数四周均值(万人) 36.2 --
续请失业金人数(万人) 3月24日当周 333.8 335
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 65 --
(经季节调整) 63.5 65.7 (完)
--整理 李春喜/王洋;审校 徐文焰
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