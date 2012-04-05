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亚洲 | 2012年 4月 6日 星期五 07:22 BJT

****主要国家经济指标预测--4月6日****

路透4月6日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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4月5日(四)

2350 日本外汇储备(亿美元) 3月 -- 13,028

4月6日(五)

0500 日本领先指标 2月 -- +1.1

同时指标 -- -0.5

0645 法国预算收支(亿欧元) 截至2月 -- 赤字125

0645 法国贸易收支(亿欧元) 2月 逆差52 逆差53

进口(亿欧元) -- 421.60

出口(亿欧元) -- 368.30

1230 美国非农就业岗位(万个) 3月 增加20.3 增加22.7

制造业就业岗位(万个) 增加2.0 增加3.1

民间就业岗位(万个) 增加21.8 增加23.3

失业率 8.3% 8.3%

平均时薪 +0.2% +0.1%

平均工时 34.5 34.5

1430 美国ECRI一周领先指标 3月30日当周 -- 125.9

1900 美国消费者信贷(亿美元) 2月 增加120 增加177.8

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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4月4日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超7,624 买超3,495

外资投资日本股市(亿日圆) 买超1,321 卖超2,427

4月5日(四)

0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.6% +0.4%

(较上年同期) -1.0% -1.1%

0830 英国工业生产(较前月) 2月 +0.4% +0.3%

(较上年同期) -2.3% -2.3%

制造业产出(较前月) -1.0% +0.1%

(较上年同期) -1.4% +0.1%

1000 德国总工业生产(较前月) 2月 -1.3% -0.5%

1100 英国央行利率决定 4月 0.5% 0.5%

量化宽松总规模(亿英镑) 3,250 3,250

-- 美国ICSC连锁店销售 3月 +4.1% --

1130 Challenger美国企业计划裁员人数 3月 37,880 --

1230 加拿大建筑许可(较前月) 2月 +7.5% +3%

1230 加拿大就业岗位变动(万个) 3月 增加8.23 增加1

失业率 7.2% 7.5%

全职就业岗位(万个) 增加7 --

兼职就业岗位(万个) 增加1.24 --

就业参与率 66.6% 66.55%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月31日当周 35.7 35.5

初请失业金人数四周均值(万人) 36.2 --

续请失业金人数(万人) 3月24日当周 333.8 335

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 3月 65 --

(经季节调整) 63.5 65.7 (完)

--整理 李春喜/王洋;审校 徐文焰

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