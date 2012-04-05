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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 17:45 BJT

〔欧元债市〕西班牙公债延续跌势,德债上扬

路透伦敦4月5日电---西班牙公债周四延续跌势,拖累意大利公债下跌,西班牙上日标债结果欠佳后,外界对西班牙达成减赤目标及自行融资能力的疑虑增温.

西班牙10年期公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB上升8个基点,至5.79%,与可比德债利差扩大至404个基点,为去年11月末以来最大.

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