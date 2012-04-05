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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 17:57 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/瑞郎跌至七个月低位,低于瑞士央行设定下限

路透伦敦4月5日电---欧元兑瑞郎周四跌至七个月低位,低于瑞士央行去年9月设定的1欧元兑1.20瑞郎下限.

欧元/瑞郎EURCHF=触及1.1990瑞郎的低点.欧元全面下滑,因有关西班牙债务问题的担忧加剧.

这将使交易员高度警惕瑞士央行可能介入以抑制瑞郎升势.(完)

--编译 王丽鑫;审校 蔡美珍

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