〔中国个股〕万科3月销售额115.2亿元,同比升逾两成

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海4月5日电---中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司(000002.SZ)200002.SZ周四称,3月销售面积和销售金额同比、环比均有所上升.其中当月实现销售面积109.9万平方米,环比上升52.6%,同比上升31.6%;当期销售金额115.2亿元人民币,环比上升56.9%,同比上升23.5%.
万科新闻稿显示,今年第一季度累计实现销售面积300.9万平方米,销售金额310.7亿元.但其未提供同比数据.
此前万科2月销售同比出现上涨,但环比下降.[ID:nSB1369352]
新闻稿引述万科董事会秘书谭华杰称,销售同比增长,一方面受去年同期基数较低的影响;另一方面,今年以来,首套购房按揭贷款额度紧张的情况有所缓解,为首次购房需求的释放提供了条件.
他并表示,北京、上海、深圳、广州、天津等14个主要城市一季度新增住宅批准预售面积同比下降近两成,仅与近年来同期供应规模最低的2009年一季度持平,其中一线城市更甚.而开发企业融资渠道严格受限,投资能力受到影响,预计后续新增供应能力可能持续下降.
此外,新闻稿还指出,万科在3月没有新增土地.
万科A股周四收报8.36元,近三个月累计上涨10.84%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
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