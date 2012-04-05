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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 18:14 BJT

〔欧洲汇市〕欧元/日圆日内下跌1%至四周低位--EBS

路透伦敦4月5日电---根据电子交易平台(EBS),欧元/日圆EURJPY=周四日内下跌1%至四周低位107.047.(完)

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