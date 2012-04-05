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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 18:20 BJT

〔瑞郎汇率〕瑞士央行将扞卫瑞郎/欧元1.20汇价上限--发言人

路透苏黎世4月5日电---瑞士央行将竭尽所能扞卫瑞郎兑欧元1.20的上限,稍早欧元跌破1.20瑞郎,为瑞士央行去年9月设定此道下限以来首见.

"我们不会接受汇价在1.20之下,我们决心无限量买入外汇来扞卫这一水准."瑞士央行发言人周四表示.

1100GMT,瑞郎兑欧元EURCHF=走强0.18%至1.2014瑞郎,因关于西班牙债务问题的担忧重压欧元.(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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