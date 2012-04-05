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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 18:23 BJT

〔欧洲汇市〕瑞士央行据称正在买进欧元,扞卫瑞郎汇率上限--交易员

路透伦敦4月5日电---外汇交易员称,瑞士央行被发现正在1.20瑞郎附近买入欧元兑瑞郎EURCHF=.

欧元稍早在电子交易平台(EBS)跌破1.20,触及1.1990瑞郎的七个月低点.目前最新报1.2021瑞郎,日内下跌0.1%.

瑞士央行发言人称:央行决心于无限量购买外汇,以扞卫瑞郎汇率上限.(完)

--编译 李婷仪;审校 田建华

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