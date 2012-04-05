〔伦敦美债〕公债价格强劲上涨,因欧元区疑虑加剧

路透伦敦4月5日电---美国公债价格周四强劲上扬,因对于欧元区债务危机的担忧再度点燃,投资者纷纷购买避险资产,盖过市场对美国非农数据或强劲的预期.

美债期货TYv1上升半个点至129-28/32,追平德债期货的强劲涨势,因投资者纷纷寻求风险低、流动性好的资产.

周五美国将公布非农就业数据,市场预计将再度上演上个月的亮丽表现.

不过投资者焦点放在西班牙之上,该国周三的公债标售十分不理想,令外界对其能否实现预算目标并以可负担的成本融资心存疑虑.

Daiwa Capital Markets经济分析部门主管Chris Scicluna说:"我们感到危机重返欧元区市场,这可能是支撑性因素.因此尽管非农就业数据有可能出人意料的好...但现在出脱美国公债还不必要."

路透调查中,分析师预计美国3月非农就业岗位增加20.3万个.

交易员表示,对于非农就业数据的良好预期,加之欧元区风险加剧以及流动性大幅下降,周五债市或将出现动荡.(完)

--编译 王洋;审校 侯向明

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