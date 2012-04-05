〔马来西亚期市〕棕榈油期货几近收平,需求希望支撑价格

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡4月5日电---马来西亚棕榈油期货周四收盘几无变动,市场对于大豆供给趋紧的担忧所导致的需求希望,继续支持价格.棕榈油期货过去三个交易日曾上涨逾3%.
期货价格上日曾触及近13个月高位,因市场预期全球油籽供给将趋紧.之前美国农业部种植报告显示农户未来几个月种植大豆的面积将减少.
马来西亚一家外资商品经纪商的一名交易员说,"市场在强劲上涨后,交投在一个十分窄的区间内,市场人士在等待下周出炉的4月出口数字."
指标6月棕榈油期货FCPOc3收涨1马币,报每吨3,558马币.
成交量约为20,806口,略低于平常的水平25,000口. (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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