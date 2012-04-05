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亚洲 | 2012年 4月 5日 星期四 19:00 BJT

〔东南亚股市〕涨跌互见,泰国股市领跌

路透曼谷4月5日电---泰国和马来西亚股市周四在清淡交投中回落,因投资者针对银行等大盘股了结获利.但逢低买盘提振印尼股市.

泰国股市.SETI收低1.3%,报1,182.41,盘中低见 1,177.83,为3月16日以来最低.泰国股市.SETI周五和下周一休市,下周二开市.

新加坡股市海峡时报指数.FTSTI接近持平,马来西亚股市.KLSE小跌0.36%.

1049GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2986.20 1.16 +0.04 +12.84 2646.35

马来西亚 .KLSE 1593.44 -5.83 -0.36 +4.10 1530.73

泰国 .SETI 1182.41 -15.68 -1.31 +15.32 1025.32

印尼 .JKSE 4166.37 32.34 +0.78 +9.01 3821.99

菲律宾 .PSI 5038.92 -17.56 -0.35 +15.26 4371.96

越南 .VNI 444.93 5.16 +1.17 +26.56 351.55

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(完)

--编译 王洋; 审校 侯向明

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