〔东南亚股市〕涨跌互见,泰国股市领跌

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透曼谷4月5日电---泰国和马来西亚股市周四在清淡交投中回落,因投资者针对银行等大盘股了结获利.但逢低买盘提振印尼股市.
泰国股市.SETI收低1.3%,报1,182.41,盘中低见 1,177.83,为3月16日以来最低.泰国股市.SETI周五和下周一休市,下周二开市.
新加坡股市海峡时报指数.FTSTI接近持平,马来西亚股市.KLSE小跌0.36%.
1049GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 2986.20 1.16 +0.04 +12.84 2646.35
马来西亚 .KLSE 1593.44 -5.83 -0.36 +4.10 1530.73
泰国 .SETI 1182.41 -15.68 -1.31 +15.32 1025.32
印尼 .JKSE 4166.37 32.34 +0.78 +9.01 3821.99
菲律宾 .PSI 5038.92 -17.56 -0.35 +15.26 4371.96
越南 .VNI 444.93 5.16 +1.17 +26.56 351.55
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(完)
--编译 王洋; 审校 侯向明
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。