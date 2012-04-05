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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 19:10 BJT

〔英国央行〕维持利率在0.5%不变,量化宽松规模亦保持在3,250亿英镑

路透伦敦4月5日电---英国央行周四决定维持货币政策不变,认为当前刺激政策没有必要改变,因经济似乎正恢复成长.

上周受访的56位分析师均预计英国央行将维持利率和良好宽松规模不变.

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