〔中国汽车〕长安福特马自达拟投资6亿美元扩大重庆整车厂产能

路透上海4月5日电---福特汽车(F.N)、长安汽车(000625.SZ)和马自达(7261.T)三方合资企业--长安福特马自达汽车有限公司周四称,将投资6亿美元扩大其重庆生产基地产能.扩产后,该厂年产能将提升35万辆,长安福特马自达在中国的年总产能将超过95万辆.

新闻稿称,上述扩产建设项目近期将正式动工,首辆新车预计将于2014年下半年下线.

目前,长安福特马自达汽车在重庆拥有两个整车生产厂,以及一个正在建设的发动机工厂和一个变速器工厂.新的总装车间、车身组装车间及涂装车间将扩大重庆生产基地的产能,重庆将成为福特在密西根以外的最大生产基地.

长安福特马自达汽车执行副总裁罗明刚表示,"此次扩产将为长安福特马自达汽车在中国的长期发展打下坚实的基础,代表了我们对中国市场的承诺.我们将继续推进长安福特马自达汽车在中国的发展."

目前长安福特马自达汽车生产和销售的车型有福特福克斯两厢及三厢、福特麦柯斯、福特蒙迪欧-致胜、新福特嘉年华两厢及三厢、马自达3、马自达2、Volvo S40和Volvo S80.(完)