版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 5日 星期四 20:05 BJT

〔标题新闻〕德国和瑞士签署有关海外秘密账户征税协议的修正案,修正后条款将更为严格

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB4E7HM01F]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐