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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 20:15 BJT

〔美国个股〕优酷获得了中国新闻出版总署颁发的互联网出版许可

路透4月5日电---优酷YOKU.N称,公司于3月28日获得了中国新闻出版总署(GAPP)颁发的互联网出版许可.(完)

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