版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 5日 星期四 20:19 BJT

〔标题新闻〕美国康菲石油国际预计第一季油气日产量为162万桶油当量(BOE)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8F51FG]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐