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市场报道 | 2012年 4月 5日 星期四 20:57 BJT

〔表格〕美国3月29日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿4月5日电---美国农业部(USDA)公布3月29日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 408.3 103.4 458.1 115.4 25,821.6 33,841.2

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 84.8 100.5

玉米 937.6 185.1 982.9 185.1 34,066.0 38,912.2

高粱 3.7 0.0 3.8 0.0 617.4 2,674.4

大豆 406.9 706.0 461.0 706.0 31,720.1 40,442.7

豆粕 174.0 0.7 186.7 0.7 5,732.5 6,278.4

豆油 -3.5 0.0 5.6 0.0 331.3 1,135.2

皮马棉 4.8 0.4 5.1 0.4 573.0 510.4

陆地棉 -143.7 96.2 54.4 96.2 10,948.6 14,897.2

稻米 67.6 0.0 72.8 0.0 2,417.0 3,089.6

(完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王洋;审校 侯向明

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