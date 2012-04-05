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货币新闻 | 2012年 4月 5日 星期四 21:36 BJT

〔美国经济〕FED有关首次加息或在2014年末的预测过于悲观--布拉德

路透圣路易斯4月5日电---圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周四表示:

* 美联储有关首次加息或在2014年末的言论是过于悲观的表示,或产生不利效果

* 美联储当下适当的政策或许是观望,同时评估经济形势

* 现在任何额外的放松举措都是过度的

* 最好用劳工市场政策来解决失业问题,而不是用货币政策

* 产出缺口或小于估算

* 低利率损害储户的利益

* 自去年秋季后美国经济前景改善

* 欧洲央行三年期再融资操作已令欧洲市场平静下来 (完)

--编译 洪曦;审校 王洋

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