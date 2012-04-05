〔欧洲汇市〕英镑/欧元上扬,因西班牙债务难题和BOE维持货币政策不变

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 虽英国2月制造业产出数字疲弱,但英镑兑欧元仍上涨,
* 欧元因市场担心西班牙公债收益率而承压
* 英国央行维持利率不变,量化宽松规模亦未改变
路透伦敦4月5日电---英镑兑欧元周四触及两个半月高位,有关欧元区债务危机和西班牙借贷成本上涨的忧虑,盖过了英国2月制造业产出遭遇近一年来最大按月降幅的影响.
英国央行政策制定者承诺维持利率在0.5%不变,量化宽松规模亦保持在3,250亿英镑.[ID:nSB1473470].
市场曾广泛预期英国央行将保持政策不变.此次政策意味着,投资者将更多关注欧元区局势发展.市场担心西班牙实现预算目标的能力,令该国公债收益率较可比德债收益率利差走至去年11月迄今最阔水准.
欧元一度触及0.8238英镑的盘中低位,亦是1月迄今最低水准,1月9日低位0.8222英镑附近有强劲支撑.据报在0.8200英镑附近有很强的企业买兴.
若欧元跌破这些低位,未来将测试2010年8月低位0.8143英镑,但汇丰银行外汇分析师Daragh Maher表示,除非欧元/美元EUR=也跌穿1.30美元,否则欧元/英镑难以跌破0.8222英镑.
美国联邦储备理事会(美联储, FED)周二发布会议记录显示,10位联邦公开市场委员会(FOMC)委员中,只有两位认为有必要增加货币刺激政策以扶助经济改善.之后,美元全面上扬.
周四美国初请失业金人数跌至四年最低水准,也帮助提振美元.
英镑/美元GBP=D4下跌0.4%,报1.5824美元,触发据报挂在200日移动均线切入位1.5848美元下方的停损单.
鉴于市场臆测美联储可能不会推出新一轮资产购买计划,美国公债收益率因此上扬,部分分析师表示,4月稍晚将公布的本月英国央行会议记录,对于英镑而言意义更为重大.
稍早时数据显示,英国2月制造业产出遭遇近一年来最大按月降幅.[ID:nSB1473280].英镑因此承压.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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