〔欧洲汇市〕英镑/欧元上扬,因西班牙债务难题和BOE维持货币政策不变

* 虽英国2月制造业产出数字疲弱,但英镑兑欧元仍上涨,

* 欧元因市场担心西班牙公债收益率而承压

* 英国央行维持利率不变,量化宽松规模亦未改变

路透伦敦4月5日电---英镑兑欧元周四触及两个半月高位,有关欧元区债务危机和西班牙借贷成本上涨的忧虑,盖过了英国2月制造业产出遭遇近一年来最大按月降幅的影响.

英国央行政策制定者承诺维持利率在0.5%不变,量化宽松规模亦保持在3,250亿英镑.[ID:nSB1473470].

市场曾广泛预期英国央行将保持政策不变.此次政策意味着,投资者将更多关注欧元区局势发展.市场担心西班牙实现预算目标的能力,令该国公债收益率较可比德债收益率利差走至去年11月迄今最阔水准.

欧元一度触及0.8238英镑的盘中低位,亦是1月迄今最低水准,1月9日低位0.8222英镑附近有强劲支撑.据报在0.8200英镑附近有很强的企业买兴.

若欧元跌破这些低位,未来将测试2010年8月低位0.8143英镑,但汇丰银行外汇分析师Daragh Maher表示,除非欧元/美元EUR=也跌穿1.30美元,否则欧元/英镑难以跌破0.8222英镑.

美国联邦储备理事会(美联储, FED)周二发布会议记录显示,10位联邦公开市场委员会(FOMC)委员中,只有两位认为有必要增加货币刺激政策以扶助经济改善.之后,美元全面上扬.

周四美国初请失业金人数跌至四年最低水准,也帮助提振美元.

英镑/美元GBP=D4下跌0.4%,报1.5824美元,触发据报挂在200日移动均线切入位1.5848美元下方的停损单.

鉴于市场臆测美联储可能不会推出新一轮资产购买计划,美国公债收益率因此上扬,部分分析师表示,4月稍晚将公布的本月英国央行会议记录,对于英镑而言意义更为重大.

稍早时数据显示,英国2月制造业产出遭遇近一年来最大按月降幅.[ID:nSB1473280].英镑因此承压.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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