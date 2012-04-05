〔欧元债市〕西班牙公债连跌三日,德国公债收益率触及五个月低点

* 西班牙公债收益率上扬,新一轮危机或一触即发

* 德债收益率触及五个月低位,突破技术区间

* 市场关注下周意大利公债标售

路透伦敦4月5日电---西班牙公债周四连续第三天下挫,仍受本周稍早标售疲弱的后续影响拖累,当时市场开始担心该国应对财政问题的能力.

投资者对德国公债安全性和流动性的需求,令10年期德债收益率跌至去年11月初以来最低,同时6月德债期货FGBLM2涨至新高.

意大利和比利时公债收益率亦上扬,因投资者全面出脱欧元区内评级较低国家的公债.

10年期西班牙公债收益率ES10YT=TWEB一度上涨14个基点,收益率报5.86%,有望录得一个月来最高单周涨幅.周三公债标售结果令人失望,继续引发卖盘活动.

"许多人担心,西班牙银行业消化新债的速度不如第一季."瑞银驻伦敦分析师Gianluca Ziglio称.

"19号将举行的(西班牙)公债标售是关键,因其或将确认西班牙银行业消化新债供给能力下降这一趋势."

德国6月公债期货FGBLM2上涨73个跳动点,报139.15.稍早时曾创下139.38的新纪录高位,且接近3月公债期货FGBLH2录得的历史高点140.52.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB下跌8个基点,报1.72%,并有可能终于走出所处交投区间.去年11月迄今,市场曾两次强攻该区间都铩羽而归.

"美国经济数据并未显示出经济正在放缓.我预计,强劲的美国数据仍将对整个欧元区起到相当程度的支撑作用."Intesa SanPaolo固定收益分析师Chiara Manenti称.

下周将鲜有重要经济数据公布,市场关注面将放在意大利标售中期和长期公债上,以此判断该国是否可以克服负面人气的影响,并扭转上周差强人意的BTP公债标售表现.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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