〔英国债市〕复活节假期前英债收在三周高位,因数据不佳和外围公债忧虑

路透伦敦4月5日电---英债周四飙升至三周高位,受助于英国制造业产出意外回落,以及对西班牙和意大利公债的忧虑重燃,促使投资者在复活节假期前买入避险的公债.

6月英国公债期货FGBLM2收涨64个跳动点,报114.75,为3月13日以来最高,与可比德债FGBLM2表现一致.

10年期英债表现最佳,日内收益率回落7个基点,报2.15%,10年期英债通常在市场寻求避险时受到追捧.

今日稍早,英债表现强于可比德债,因数据显示英国制造业产出意外录得2011年4月来最大按月降幅,但由于投资者在复活节长周末前结清头寸,之前相对于德债的涨势消退.

尾盘,10年期英债/德债收益率差EU10YT=RR扩阔1个基点,报42.5个基点.

西班牙公债收益率攀升,因投资者担忧该国实现预算目标的能力,周三进行的公债标售需求疲弱.

英国央行周四宣布保持利率和量化宽松计划规模不变,与市场广泛预期一致,对英债影响甚微.

英债市场周五和下周一因复活节假期休市.

下周,英国债务管理局将大规模发行英债,其中包括周三发行45亿英镑2017年到期英债;周四发行20亿英镑2032年到期英债.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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