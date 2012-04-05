〔英国债市〕复活节假期前英债收在三周高位,因数据不佳和外围公债忧虑

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透伦敦4月5日电---英债周四飙升至三周高位,受助于英国制造业产出意外回落,以及对西班牙和意大利公债的忧虑重燃,促使投资者在复活节假期前买入避险的公债.
6月英国公债期货FGBLM2收涨64个跳动点,报114.75,为3月13日以来最高,与可比德债FGBLM2表现一致.
10年期英债表现最佳,日内收益率回落7个基点,报2.15%,10年期英债通常在市场寻求避险时受到追捧.
今日稍早,英债表现强于可比德债,因数据显示英国制造业产出意外录得2011年4月来最大按月降幅,但由于投资者在复活节长周末前结清头寸,之前相对于德债的涨势消退.
尾盘,10年期英债/德债收益率差EU10YT=RR扩阔1个基点,报42.5个基点.
西班牙公债收益率攀升,因投资者担忧该国实现预算目标的能力,周三进行的公债标售需求疲弱.
英国央行周四宣布保持利率和量化宽松计划规模不变,与市场广泛预期一致,对英债影响甚微.
英债市场周五和下周一因复活节假期休市.
下周,英国债务管理局将大规模发行英债,其中包括周三发行45亿英镑2017年到期英债;周四发行20亿英镑2032年到期英债.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。