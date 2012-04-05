〔欧洲股市〕受矿业股反弹扶助小幅收升,关注周五美国就业报告

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收升0.1%
* 矿业股上涨,关注周五美国非农就业报告
* 银行股下滑,因西班牙公债收益率上涨
路透伦敦4月5日电---欧洲股市周四在长周末假期前交投震荡,矿业股走强扶助大盘升至平盘上方,市场关注周五具影响力的美国3月就业报告.
矿业股.SXPP受青睐,因投资人买入在之前两天遭遇严重沽压的矿业股,显示美国劳工市场持续改善的数据对需求前景提供支持.
美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为35.7万人(预估为35.5万人),一周续请失业金人数为333.8万人(预估为335.0万人).美国一周初请失业金人数创下2008年4月中旬以来的最低,续请失业金人数创下2008年8月以来的最低.[ID:nEAPA50DI5]
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.25点,或0.1%,报1,052.24点,从周三大跌2%后反弹,本周交投震荡.周五和周一市场因复活节假期休市.
"明日市场休市,如果你是认为明天美国就业数据良好的投资人,那么你会在今天买入股票,"一伦敦交易商说.
"明天的就业数据预计将再次显示美国就业市场不断改善,当然,过去几个月非农就业数据良好已扶助股市上涨,"他说.
周四西班牙公债ES10Y=TWEB收益率进一步上涨增加了银行股的压力,周三西班牙公债标售失色令银行股承压.
欧元区蓝筹股STOXX 50指数.STOXX50E跌5.92点,或0.3%,报2,392.54点.
英国富时100指数.FTSE收升0.35%,报5,723.67点;德国股市DAX指数.GDAXI下滑0.13%,至6,775.26点;法国CAC-40指数.FCHI收升0.19%,至3,319.81点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透米兰/伦敦2月20日 - 欧洲股市周一上扬，得益于电信与矿业类股走强。不过联合利华(Unilever)在美国卡夫亨氏(Kraft Heinz)撤回1,430亿美元收购要约后下挫，拖累大盘走势。