〔欧洲股市〕受矿业股反弹扶助小幅收升,关注周五美国就业报告

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数收升0.1%

* 矿业股上涨,关注周五美国非农就业报告

* 银行股下滑,因西班牙公债收益率上涨

路透伦敦4月5日电---欧洲股市周四在长周末假期前交投震荡,矿业股走强扶助大盘升至平盘上方,市场关注周五具影响力的美国3月就业报告.

矿业股.SXPP受青睐,因投资人买入在之前两天遭遇严重沽压的矿业股,显示美国劳工市场持续改善的数据对需求前景提供支持.

美国劳工部周四公布,美国一周初请失业金人数为35.7万人(预估为35.5万人),一周续请失业金人数为333.8万人(预估为335.0万人).美国一周初请失业金人数创下2008年4月中旬以来的最低,续请失业金人数创下2008年8月以来的最低.[ID:nEAPA50DI5]

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1.25点,或0.1%,报1,052.24点,从周三大跌2%后反弹,本周交投震荡.周五和周一市场因复活节假期休市.

"明日市场休市,如果你是认为明天美国就业数据良好的投资人,那么你会在今天买入股票,"一伦敦交易商说.

"明天的就业数据预计将再次显示美国就业市场不断改善,当然,过去几个月非农就业数据良好已扶助股市上涨,"他说.

周四西班牙公债ES10Y=TWEB收益率进一步上涨增加了银行股的压力,周三西班牙公债标售失色令银行股承压.

欧元区蓝筹股STOXX 50指数.STOXX50E跌5.92点,或0.3%,报2,392.54点.

英国富时100指数.FTSE收升0.35%,报5,723.67点;德国股市DAX指数.GDAXI下滑0.13%,至6,775.26点;法国CAC-40指数.FCHI收升0.19%,至3,319.81点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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