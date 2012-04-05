〔金属期市〕复活节假期前期铜微升,因消费者买盘且美国就业数据乐观

* 铜价微升,因市场在消化周三跌势

* 美国初请失业金人数降至2008年以来最低

* LME周五和下周一休市,适逢复活节假期

路透纽约/伦敦4月5日电---铜价继上日挫跌后周四持稳,受惠于消费者买盘及乐观的美国就业数据,但欧美市场迎来复活节假期,限制铜价涨势.

投资者周四持谨慎态度,在美国非农就业报告和中国贸易数据公布之前,没有作出任何重大押注.

这两项数据都将在伦敦市场下周二重开之前出炉,该市场将迎来为期四日的复活节假期.纽约铜市场将于周五休市,下周一重开.

"市场正停下来在消化本周的跌势,"Sarhan Capital执行长Adam Sarhan称.

"我们依赖数据.明日的就业报告以及下周中国的贸易数据要么将确定经济成长,要么会对全球复苏带来更警惕的因素."

路透调查访问的分析师预计,美国3月非农就业岗位料将增加20.3万个.这将意味着就业为连续第四个月强劲增长,成为自1999年以来月度新增就业岗位数量超过20万个持续时间最长的时期.[ID:nSB1469994]

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收高11美元,报每吨8,361美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2涨0.50美分,报每磅3.7955美元,盘中在3.7745-3.8270美元区间交投.

花旗分析师David Wilson表示,目前铜价正在1月底以来的区间中部交投,当价格触及约每吨8,200(每磅3.71美元)区间底部时,买盘增加,但在每吨8,600美元(每磅3.90美元)左右受生产商卖盘压制.

美元兑欧元走强打压铜价,此前数据显示,美国上周初请失业金人数降至近四年以来的最低,而西班牙周三进行的债券标售令人失望,引发有关欧元区经济问题加剧的担忧.

中国周二将公布的贸易数据料显示,铜进口量持续偏高,因金属在信贷匮乏的国家里,被用来作为获得廉价融资的抵押品.

花旗的Wilson补充道,"你或会发现进口数据很合理,因中国是因为融资而购入.这与消费毫无关系."

以下为1854GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 379.75 0.70 +0.18 343.60 10.52

LME期铝 2109.00 16.00 +0.76 2020.00 4.41

LME期铜 8361.00 11.00 +0.13 7600.00 10.01

LME期铅 2059.00 46.50 +2.31 2035.00 1.18

LME期镍 18405.00 550.00 +3.08 18710.00 -1.63

LME期锡 23170.00 570.00 +2.52 19200.00 20.68

LME期锌 2003.00 21.00 +1.06 1845.00 8.56

上海期铝 16070.00 -95.00 -0.59 15845.00 1.42

上海期铜 59910.00 -100.00 -0.17 55360.00 8.22

上海期锌 15395.00 -50.00 -0.32 14795.00 4.06

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 王翔琼;审校 利棣儿

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