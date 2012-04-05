〔金属期市〕复活节假期前期铜微升,因消费者买盘且美国就业数据乐观

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 铜价微升,因市场在消化周三跌势
* 美国初请失业金人数降至2008年以来最低
* LME周五和下周一休市,适逢复活节假期
路透纽约/伦敦4月5日电---铜价继上日挫跌后周四持稳,受惠于消费者买盘及乐观的美国就业数据,但欧美市场迎来复活节假期,限制铜价涨势.
投资者周四持谨慎态度,在美国非农就业报告和中国贸易数据公布之前,没有作出任何重大押注.
这两项数据都将在伦敦市场下周二重开之前出炉,该市场将迎来为期四日的复活节假期.纽约铜市场将于周五休市,下周一重开.
"市场正停下来在消化本周的跌势,"Sarhan Capital执行长Adam Sarhan称.
"我们依赖数据.明日的就业报告以及下周中国的贸易数据要么将确定经济成长,要么会对全球复苏带来更警惕的因素."
路透调查访问的分析师预计,美国3月非农就业岗位料将增加20.3万个.这将意味着就业为连续第四个月强劲增长,成为自1999年以来月度新增就业岗位数量超过20万个持续时间最长的时期.[ID:nSB1469994]
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收高11美元,报每吨8,361美元.
纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2涨0.50美分,报每磅3.7955美元,盘中在3.7745-3.8270美元区间交投.
花旗分析师David Wilson表示,目前铜价正在1月底以来的区间中部交投,当价格触及约每吨8,200(每磅3.71美元)区间底部时,买盘增加,但在每吨8,600美元(每磅3.90美元)左右受生产商卖盘压制.
美元兑欧元走强打压铜价,此前数据显示,美国上周初请失业金人数降至近四年以来的最低,而西班牙周三进行的债券标售令人失望,引发有关欧元区经济问题加剧的担忧.
中国周二将公布的贸易数据料显示,铜进口量持续偏高,因金属在信贷匮乏的国家里,被用来作为获得廉价融资的抵押品.
花旗的Wilson补充道,"你或会发现进口数据很合理,因中国是因为融资而购入.这与消费毫无关系."
以下为1854GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
-------------------------------------------------------------------
COMEX期铜 379.75 0.70 +0.18 343.60 10.52
LME期铝 2109.00 16.00 +0.76 2020.00 4.41
LME期铜 8361.00 11.00 +0.13 7600.00 10.01
LME期铅 2059.00 46.50 +2.31 2035.00 1.18
LME期镍 18405.00 550.00 +3.08 18710.00 -1.63
LME期锡 23170.00 570.00 +2.52 19200.00 20.68
LME期锌 2003.00 21.00 +1.06 1845.00 8.56
上海期铝 16070.00 -95.00 -0.59 15845.00 1.42
上海期铜 59910.00 -100.00 -0.17 55360.00 8.22
上海期锌 15395.00 -50.00 -0.32 14795.00 4.06
-------------------------------------------------------------------
注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 王翔琼;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。