〔全球金市〕在交投清淡中上涨,但本周下跌逾2%

* 油价上涨,空头回补扶助金价上升

* 美联储推出更多量化宽松的希望减弱,金价本周下跌逾2%

* 一些对冲基金降低黄金仓位,因动能减退

路透纽约/伦敦4月5日电---金价周四上涨,因投资人在两天大跌后回补空头,且油价上升也提振金价.本周稍早投资人对美国推出更多宽松货币政策前景愈发悲观,令金价下滑.

金价在录得一个月最大两天跌幅后反弹,此前金价在关键技术支撑位每盎司1,600美元上方站稳,投资人在该水平设置大量卖权,以防金价进一步下跌.

周五美国公布非农就业报告及西方市场因耶稣受难日放假,周四金市交投清淡.最新的美联储政策会议记录降低更多货币刺激举措的希望后,金价可能录得逾2%的周度跌幅.

市场观察者称,一些对冲基金可能已降低黄金仓位,因美国经济数据好转及欧债担忧缓和.

1747GMT,现货金XAU=升0.6%,报每盎司1,628.21美元.

金价短暂升穿1,630美元,因最近一周美国初请失业金人数下跌使美元从高位回软,股市从低位反弹,不过走势无法维持.

美国6月期金GCM2收升1%,报每盎司1,630.10美元.根据汤森路透数据,成交量为30天均值大约一半.

其他贵金属方面,现货银XAG=升1.3%,报每盎司31.72美元.现货铂金XPT=小升0.2%,报每盎司1,595.94美元,现货钯金XPD=涨1.8%,报每盎司640.70美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 目前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1630.10 16.00 1.0 1620.70 1634.80 104,165

COMEX白银期货 SIK2 31.73 0.686 2.2 31.175 31.810 35,720

COMEX铂金期货 PLN2 1607.60 9.00 0.6 1590.20 1611.20 7,147

COMEX钯金期货 PAM2 644.80 12.05 1.9 629.90 646.00 3,059

现货金 XAU= 1628.21 8.96 0.6 1620.63 1633.06

现货银 XAG= 31.720 0.400 1.3 31.240 31.800

现货铂金 XPT= 1595.94 3.39 0.2 1590.00 1604.99

现货钯金 XPD= 640.70 11.25 1.8 631.75 643.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=