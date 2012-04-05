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市场报道 | 2012年 4月 6日 星期五 05:46 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT-5月小麦合约收低,因天气良好有利作物

路透4月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,因美国作物天气良好以及欧洲作物天气改善.

小长假周末前市场有部分仓位调整.CBOT市场将在周五耶稣受难日休市.

下周二美国农业部(USDA)4月供/需和作物产量报告发布前,有部分投资者选择平仓.分析师平均预估2011/12年美国小麦结转库存为7.92亿蒲式耳,低于3月预计的8.25亿蒲式耳.

埃及GASC买入11.5万吨小麦,船期为3月21-31日,其中包括6万吨美国软红冬麦.

USDA表示,民间出口商报告称有13.89万吨美国小麦销往未知目的地,交付期为新作物销售年度.

USDA一周出口销售数据显示,上周美国小麦出口销售量为51.17万吨,高于预估的30-50万吨.

美国大平原硬红冬麦种植区仍是近乎完美的作物天气."大平原地区本周已有降雨,下周三和周四还将有更多雨水,因此该地区情况不错."Global Weather Monitoring气象学者John Dee表示.

5月合约低于所有关键移动均线,首道主要阻力位在100日移动均线6.44-3/4美元.九日相对强弱指标在46.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收低3/4美分,报每蒲式耳6.38-1/2美元

CBOT小麦预估成交量为121,029口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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