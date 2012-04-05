〔芝加哥期市〕CBOT-5月小麦合约收低,因天气良好有利作物

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透4月5日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收低,因美国作物天气良好以及欧洲作物天气改善.
小长假周末前市场有部分仓位调整.CBOT市场将在周五耶稣受难日休市.
下周二美国农业部(USDA)4月供/需和作物产量报告发布前,有部分投资者选择平仓.分析师平均预估2011/12年美国小麦结转库存为7.92亿蒲式耳,低于3月预计的8.25亿蒲式耳.
埃及GASC买入11.5万吨小麦,船期为3月21-31日,其中包括6万吨美国软红冬麦.
USDA表示,民间出口商报告称有13.89万吨美国小麦销往未知目的地,交付期为新作物销售年度.
USDA一周出口销售数据显示,上周美国小麦出口销售量为51.17万吨,高于预估的30-50万吨.
美国大平原硬红冬麦种植区仍是近乎完美的作物天气."大平原地区本周已有降雨,下周三和周四还将有更多雨水,因此该地区情况不错."Global Weather Monitoring气象学者John Dee表示.
5月合约低于所有关键移动均线,首道主要阻力位在100日移动均线6.44-3/4美元.九日相对强弱指标在46.
CBOT-5月软红冬麦期货WK2收低3/4美分,报每蒲式耳6.38-1/2美元
CBOT小麦预估成交量为121,029口.(完)
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--编译 洪曦;审校 利棣儿
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